Le CPAS de Liège va revendre des terrains pour financer ses missions

Le CPAS de Liège, l'un des plus gros propriétaires terriens de la Province, s'apprête à vendre 1500 hectares de son patrimoine. Des terres agricoles et des forêts dont la location ne rapporte pas grand-chose. Or, le CPAS a besoin d'argent frais pour financer ses missions. Encore plus en cette période de crise sanitaire.

Mais comment expliquer la richesse des domaines du centre d'action sociale liégeois? Nous avons posé la question à son président, Jean-Paul Bonjean: "Dans l'histoire du CPAS, il y a eu notamment la nationalisation des biens du clergé, au début du 19e siècle, et pour une bonne partie, ces terrains sont issus de cette opération" explique-t-il. "Il y a aussi des legs que les citoyens peuvent faire au CPAS, et ça a été l'habitude pendant tout un certain temps".