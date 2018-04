Le CPAS de Liège rappelé à l'ordre par le ministère de l'intégration sociale

La ville de Liège baffoue-t-elle les droits de ses allocataires sociaux ? En tout cas, le dernier rapport du ministère de l'intégration n'est pas tendre. Cette administration -fédérale- envoit ses inspecteurs et inspectrices une fois par an dans toutes les communes. Il s'agit plus de guidance que de surveillance. Mais parfois, les conseils prennent des allures de rappel à l'ordre.

Le rapport 2017 des services sociaux liégeois vient d'être publié: il souligne les délais anormalement longs pour examiner les demandes de revenu d'insertion. Parfois six semaines pour un premier rendez-vous, alors que, selon la loi, une décision doit être prise endéans un mois. Pas plus. Et ce manquement est constaté pour près d'un quart des dossiers, sur la base d'un échantillon, tiré au sort....

C'est peut-être simplement un manque de moyens, mais une autre irrégularité est pointée: des bénéficiaires doivent parfois fournir tout un trimestre de leurs extraits de compte en banque pour commencer ou pour continuer à percevoir une allocation. C'est illégal. Il faut certes contrôler les revenus des gens, mais pas leurs dépenses. C'est une ingérence dans la vie privée. Les fiches de salaires, les relevés de mutuelles ou les documents du chômage doivent suffire. Il est expressément demandé qu'il soit mis un terme à ces pratiques...