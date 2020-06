Le CPAS de Liège lance un appel aux dons d’ordinateurs portables afin de pouvoir équiper certains bénéficiaires, majoritairement les jeunes, pour qu’ils puissent poursuivre leurs études ou leur parcours d’intégration. Une initiative qui répond à une fracture numérique d’autant plus renforcée et mise en lumière par la crise sanitaire.

Lutter contre la fracture numérique

L’accès au numérique constitue aujourd’hui une condition essentielle dans les démarches d’insertion socio-professionnelle. La crise sanitaire liée au covid a creusé plus encore les inégalités, touchant de nombreux bénéficiaires du CPAS, que préside Jean-Paul Bonjean : "Chez nous, nous aidons plus de 1600 étudiants, ce qui est quand même très conséquent" explique-t-il. "Et donc, effectivement, avec la crise s’est imposée cette nécessité de pouvoir travailler avec des outils informatiques. Faisant ce constat-là, on peut l’étendre aussi à d’autres secteurs d’activité, notamment les services d’intégration sociale, ou, de la même manière, outiller les bénéficiaires en informatique permettrait de garantir un suivi beaucoup plus serré. L’origine de cet appel aux dons, c’est d’essayer de combattre cette discrimination qui se cristallise à travers un accès parfois difficile au matériel informatique de par son coût qui est assez élevé".

Un appel lancé tant aux entreprises qu’aux particuliers

Les PC portables recherchés doivent bien sûr être en bon état, être âgés de moins de 10 ans, disposer d’un écran de minimum 13'' (33 cm), pouvoir se connecter au wifi et avoir une mémoire vive de 8Gb ainsi qu’un disque dur de 128 Gb. L’appel est lancé tant aux entreprises qu’aux particuliers.

Les ordinateurs seront reconditionnés avant utilisation. Si vous voulez faire don d’un ou de plusieurs PC portables, il vous suffit de contacter le CPAS de Liège par téléphone au 04/220 58 23 ou via le site www.cpasdeliege.be