Le coût de la scission Resa-Nethys discuté au conseil communal de Verviers

A Verviers, le conseil communal s'est penché hier soir sur les suites du scandale Publifin et plus particulièrement la scission à venir entre Resa et le reste du groupe Nethys.

Afin de scinder Resa du reste de Nethys, différentes sociétés du groupe doivent être scindées. Et cela aura un coût, d'où les craintes émises par le conseiller MR Freddy Breuwer: "Le coût évidemment de ce qui doit être fait pour respecter la loi, respecter le décret, ce n'est pas remis en question. Mais on nous a avancé quand même des montants, soit au niveau de Resa, soit au niveau de Voo, qui se chiffrent à plusieurs millions, 8 à 10 millions. Ça fait quand même une facture évidemment qu'il faut répercuter quelque part. Et les craintes, c'est que cela ait un impact négatif sur les dividendes pour les communes et aussi un impact pour le consommateur au niveau des tarifs qui seront pratiqués. Manifestement, mes craintes sont confirmées".

Des craintes confirmées par la bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion, qui est également administratrice de Publifin: "Ça va coûter, notamment pour Resa -Resa qui concerne la distribution d'électricité et du gaz- 8 millions d'euros par an. Cela veut dire que, d'une part, c'est une diminution des dividendes pour les communes puisqu'effectivement, il va falloir trouver ces 8 millions quelque part et on ne va pas les trouver sur le dos du personnel. Ou alors, ce qu'on craint encore plus, ce serait que la CWaPE, c'est-à-dire le régulateur wallon, n'impose de mettre ces 8 millions d'euros par une augmentation du prix du gaz et de l'électricité".

Un coût dont les répercussions exactes sont donc encore à déterminer.