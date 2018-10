"Le courrier du cœur" du journal la Meuse publié dans un livre signé Christian Vignol

Un petit coup de nostalgie avec la sortie d'un livre intitulé "Le courrier du coeur" signé Christian Vignol. Il s'agit d'une sélection de lettres apparaissant dans la rubrique des Jeudis du Cœur de 1984 à 1998 dans le journal la Meuse.

L'auteur a travaillé toute sa carrière en tant que journaliste à la rédaction de la Meuse. Et à l'époque, quand les réseaux sociaux n'existaient pas encore, il était responsable de cette rubrique qui permettait aux personnes, qui le désirait, de peut-être rencontrer l'âme sœur.

300.000 lettres reçues en 14 ans !

Si ces lettres sont quelques fois touchantes, elles peuvent aussi être très drôles rien que par le style employé ou tout simplement par une pratique de l'orthographe quelque peu particulière. Comme l'explique Christian Vignol. "Ce que j'aI publié dans le livre et que je n'ai pas publié dans le journal c'est une sorte de bêtisier. Le mot est un petit peu méchant car je ne me moque jamais vraiment de mes correspondants. Mais il y a quelques phrases qui sont tellement croustillantes et inattendues que je les ai mises à la fin du livre".

Des lecteurs venus de tous les horizons

Les personnes qui écrivaient à Christian Vignol étaient de toutes conditions et d'âge différents.

Christian Vignol : "J'ai reçu de la correspondance qui provenait de toutes les classes sociales et de toutes les professions. J'ai eu des employés de bureau, des employés de banque, des professeurs même un juge et un curé défroqué. Chose un peu plus étonnante, j'ai reçu du courrier provenant de classes de la société plus défavorisées comme les détenus et les prostituées. Ce sont des personnes qui ont, en général peu le droit à la parole. Et tout ce brassage de personnes très différentes faisait que la rubrique était intéressante".

Des élans de solidarité entre lecteurs

Pour Christian Vignol cette rubrique fût, également, une expérience humaine fantastique. Il a vécu des moments tout en émotion.

À certains moments, je lançais des campagnes spécifiques, explique Christian Vignol. Quand j'apprenais, par exemple, que certains enfants n'avaient jamais eu de Saint-Nicolas de leur vie. Je lançais alors des appels à nos lecteurs. Un jour, le journal a été encombré de jouets. On aurait dit un grand magasin tant la solidarité des lecteurs avait bien fonctionné".

Pour Christian Vignol, les Jeudis du Coeur était un véritable baromètre de l'état sentimental et affectif de ses lecteurs.



"Le Courrier du Cœur" est paru aux éditions La Boîte à Pandore