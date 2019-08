Le corps de l'adolescent tombé mercredi dans l'Ourthe a été retrouvé

Le corps de l'adolescent tombé accidentellement mercredi après-midi dans l'Ourthe à Angleur, en province de Liège, a été retrouvé, a confirmé jeudi vers 13h00 le parquet de Liège. Il a été envoyé à l'institut médico-légal pour autopsie.

Le jeune d'une quinzaine d'années jouait avec ses amis lorsqu'il a glissé et est tombé dans l'eau. "Nous avons retrouvé le corps de la personne disparue vers 13 heures à environ 100 mètres des lieux de l'accident", a confirmé David Rimaux, commissaire de police à la cellule des personnes disparues.

Si les recherches ont pris autant de temps alors que la victime n'était qu'à 100 mètres des lieux de l'accident, c'est principalement à cause d'une visibilité nulle. "C'est grâce au sonar de la police des voies navigables que nous avons pu détecter un objet suspect, qui a pu être confirmé par les plongeurs de la protection civile. On ne connaît jamais l'endroit exact où la victime va se trouver, et le facteur chance est un élément très important. La visibilité était nulle et sans le sonar, on n'aurait jamais pu le trouver", a expliqué David Rimaux.