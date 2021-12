Le Contrat de Rivière Vesdre cherche des bénévoles pour planter des arbres sur les berges à Nessonvaux

Sortez les pioches et les bêches, le contrat de Rivière Vesdre cherche des bénévoles pour replanter des arbres et des arbustes le long de la Vesdre. Objectif : aider à stabiliser les berges qui ont être retravaillées et consolidées suite aux inondations. Le rendez-vous est donné ce vendredi 17 décembre de 9h30 à 15h à Nessonvaux, sur le territoire de Trooz.

"Nous avons prévu d’en planter environ 200", explique Florence Hauregard, coordinatrice du contrat de Rivière Vesdre. Saules, prunelliers, fusains et petits fruitiers : il y a environ 300 mètres de berges à regarnir. "Avec ça, on aura une variété naturelle d'espèces qui supportent bien les conditions en bord de rivière."

Pour participer, pas besoin d'avoir la main verte. Il faut simplement s'équiper d'une paire de botte, de gants de travail, de vêtements adaptés à la météo, d'une bêche ou d'une pioche. Il est demandé de signaler sa présence au préalable au 0470/64 58 71 ou au 0470/48 53 18.

Une opération similaire a déjà été menée à Chaudfontaine. D'autres suivront en janvier et février 2022 dans d'autres zones impactées par les inondations.