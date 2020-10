Le Conservatoire Royal de Liège assure ses cours à distance : "Le plus difficile, c’est de jouer en même temps"

Le conservatoire de Liège est touché de plein fouet par le coronavirus. Plus de la moitié du personnel a été testée positive. Même si les cours pratiques sont toujours autorisés en présentiel, le directeur, Nathanael Harcq, a décidé de tout faire à distance. Pas toujours simple quand on apprend un instrument.



Nathanael et ses étudiants tentent tant bien que mal une répétition par visioconférence. Même avec un bon wifi, faire de la musique à distance n’est pas une mince affaire. "Le plus difficile, c’est de jouer en même temps. Parce qu’on a tous des connexions internet différentes. On se retrouve dans des situations où on sonne à deux secondes ou trois de décalage, voire plus."

Des étudiants inquiets pour leur future carrière

Il s’estime pourtant chanceux : il possède le matériel dont il a besoin pour pratiquer à la maison, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. "Je pense à tous ces étudiants qui, eux, sont dans des cours de piano, par exemple, ou dans des kots où on n’a pas le droit de faire de la musique", liste-t-il. Les cours en présentiel dans les écoles de musique sont toujours autorisés par le gouvernement.

Ici, c’est le directeur du conservatoire de Liège lui-même qui a pris la décision d’y mettre fin pendant un mois. En cause : la situation sanitaire dans la Province, mais aussi le nombre de cas Covid dans son école. "Dans ces conditions-là, je ne suis absolument pas en mesure de garantir la santé de toutes et tous. Le conservatoire de Liège est devenu un lieu très anxiogène", ajoute-t-il.

Il s’agit de la deuxième fois que ces étudiants voient leur cursus scolaire chamboulé. Ils sont inquiets pour leur avenir : "Si on n’est pas capable maintenant d’avoir des études qui vont pouvoir nous aider à devenir de vrais musiciens spécialisés, qu’on n’arrive pas à aller faire des stages, à faire des concerts, etc. Oui, on aura notre diplôme, peut-être. Mais on ne sera pas les musiciens qu’on espérait."