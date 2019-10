Le conseil d'administration d'Enodia se réunit ce mercredi

Le conseil d’administration d’Enodia, l’ex-Publifin, se réunira ce mercredi en fin d’après-midi pour faire le point sur les derniers événements. Il a été convoqué en urgence, plusieurs administrateurs ayant manifesté la volonté de se réunir avant la date initialement prévue. Le calendrier des réunions du conseil d’administration d’Enodia prévoyait en effet que la prochaine aurait lieu le 14 novembre, pour autant qu’il ne se passe rien entretemps. Or, on sait que cela n’a pas été de cas, comme en témoigne l’ordre du jour de la réunion de ce mercredi. Il prévoit notamment la présentation du nouveau CEO de Nethys , une information sur les perquisitions menées le 18 octobre dernier, la prise d’acte du retrait des offres d’Ardentia pour Win et Elicio, l’examen de la suite à donner aux demandes de Providence dans le cadre de la reprise Voo ainsi que celui des documents relatifs aux sommes perçues par l’ancien management de Nethys.

La question de la future présidence du conseil d’administration d’Enodia ne figure pas, elle, à l’ordre du jour de la réunion. Rappelons que la présidente, la bourgmestre PS de Verviers, Muriel Targnion, a décidé de démissionner. Quel(le) autre socialiste la remplacera ? Cela n’a pas encore été tranché.