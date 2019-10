Le conseil d'administration d'Enodia s'est réuni ce mercredi et il a acté la démission de sa présidente

Le conseil d’administration d’Enodia, l’ex-Publifin, s’est réuni aujourd’hui à partir de 17h30. Il a été convoqué en urgence, plusieurs administrateurs ayant manifesté la volonté de se réunir avant la date initialement prévue, c’est-à-dire, le 14 novembre, dans l’espoir d’être pleinement informés sur les derniers événements et de gérer les urgences. Les deux administrateurs Ecolo, notamment, ont bataillé dur. Julien Vandeburie est un de ces deux représentants Ecolo. Il expliquait en prélude à la réunion : " La première chose que j’attends, c’est qu’Enodia rencontre enfin le nouveau C.A. de Nethys parce que, la dernière fois, on les a désignés, mais on ne les a pas rencontrés. Donc une première prise de contact est un petit peu un minimum. Et puis, la question, c’est le plan stratégique 2020-2022 à venir et là, il faut évidemment que nous puissions avoir une première discussion là-dessus. " L’administrateur Ecolo comptait-il obtenir ce mercredi des éclaircissements à propos des sommes perçues par l’ancien management de Nethys ? " Je l’espère. En tout cas, on aimerait bien avoir les éclaircissements et, si on ne les a pas aujourd’hui, qu’on nous dise quand et pourquoi. "

" On va probablement évoquer le point aujourd’hui. ", expliquait pour sa part l’administrateur socialiste Alain Decerf, " En tout cas, si vous voulez mon sentiment, il m’étonnerait qu’à un moment donné, la légalité n’ait pas été respectée. Je suppose qu’ils avaient prévu cela dans une convention au moment de la signature des contrats et que tout cela a été fait de manière légale. Je ne pourrais pas le concevoir autrement. Maintenant, comme on découvre de jour en jour des choses nouvelles tout est effectivement possible. "

Finalement, le conseil d'administration n'a pas pu se faire une opinion à propos de la légalité de ces indemnités puisque comme l'a expliqué à la sortie de la réunion l'administrateur MR Fabian Culot: "Toutes les informations n'ont pas encore pu nous être données puisqu'il y a une analyse juridique en cours sur les indemnités octroyées et que Nethys ne souhaite pour le moment pas divulguer des éléments qui pourraient compromettre l'analyse objective de ce dossier et les conséquences à tirer sur le plan de la légalité des indemnités octroyées. C'est en fonction des résultats de cette analyse de légalité que des décisions seront prises quand aux suites à donner au paiement de ces indemnités."

Le conseil d'administration d'Enodia a également décidé d'acter la démission de sa présidente, la bourgmestre PS de Verviers, Muriel Targnion. L'intéressée était absente, mais elle avait annoncé il y a près de 3 semaines son intention de démissionner.