Le conseil d'administration d'Enodia en stand-by

Le conseil d’administration d’Enodia (ex Publifin) va se réunir ce mercredi soir. Le conseil était prévu depuis longtemps, bien avant la tempête de ces derniers jours. La convocation d’un conseil extraordinaire, le samedi 14 septembre, a bouleversé l’ordre du jour.

Un ordre du jour dégonflé ?

Que devrait-on décider ce mercredi soir chez Enodia ? Sans doute pas grand chose. Aucun vote ne devrait intervenir, en tout cas sur la vente de VOO. Communes et province ont réclamé des explications sur la vente de leur bijou de famille, plusieurs partis ont donné instruction de ne prendre aucune décision de vente à l’heure actuelle. Le sort de Voo ne sera donc pas scellé ce soir.

Le point sera également fait sur le dossier Brutélé. Les administrateurs devraient être briefés sur l’état d’avancement des négociations. Brutélé a de son côté annoncé mardi dernier la suspension des négociations avec Voo.

On attend les rapports des experts

Les administrateurs d’Enodia devaient en principe entendre les premiers rapports des bureaux d’expertise et d’avocats, mandatés pour vérifier que Nethys a travaillé dans les règles et que les communes ne seront pas lésées dans cette vente. Ces rapports ne sont pas prêts, nous dit-on, et cela peut se comprendre. Les experts se sont emparés du dossier il y a quelque jour seulement.

Le PTB désormais officiellement représenté au CA

Le PTB, représenté par le sérésien Damien Robert, fera, pour la première fois, son entrée au conseil d’administration de l’intercommunale; le PTB qui, avec Ecolo, va réclamer la tenue d’une assemblée générale extraordinaire.

Une présidente sous pression

Le conseil ne pourra peut-être pas éluder le débat autour de sa présidente. Muriel Targnion, bourgmestre de Verviers, est clairement mise sous pression autant de la part des administrateurs que dans son propre parti.