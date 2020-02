Le confort thermique en vue de la voiture de demain étudié à l'Université de Liège

Une étude sur le confort thermique et les réactions du corps face aux apports thermiques en voiture est en cours au laboratoire de Thermodynamique de l’Université de Liège.

Pour une voiture électrique, l’utilisation du chauffage ou de la climatisation réduit fortement l’autonomie de la voiture. De là, la nécessité de trouver d’autres moyens d’assurer le confort thermique de l’habitacle. C’est tout l’intérêt de l’étude, mais pas seulement.

La voiture de demain sera de plus en plus électrique, autonome voire partagée. Le confort thermique dans l’habitacle doit donc évoluer. Y compris dans sa consommation énergétique. C’est l’enjeu de cette étude dont les débouchés vont bien plus loin encore.

" Dans des véhicules partagés, il va falloir adapter les mécanismes de chauffage et de climatisation par rapport à des individus aux caractéristiques et aux exigences qui vont être extrêmement variables. Le but de l’étude, au fond, c’est de pouvoir développer des relations entre le confort thermique, donc la sensation de chaud et de froid, et toute une série de variables physiologiques et environnementales que l’on est capable aujourd’hui de mesurer à bord d’un véhicule. Un véhicule aujourd’hui est capable de distinguer avec une bonne précision le genre de l’occupant, la fréquence cardiaque et même de distinguer le niveau de vêture par exemple ", explique le professeur Vincent Lemort, coordinateur de l’étude.

120 volontaires sont recherchés pour cette étude. Il leur est demandé de passer divers tests, durant cinq heures. Francesco Amisano a répondu à cet appel : " J’ai fait une simulation de conduite dans une voiture. Ensuite j’ai dû pédaler sur un vélo et après il y a eu quelques mesures de ma respiration. Rien de bien difficile ", affirme-t-il.

Des questionnaires, des exercices physiques légers et, pour en mesure l’influence, la prise d’un repas figurent aussi au programme des testeurs.

Recherche de candidats

Pour cette étude, des volontaires sont recherchés. Le test est rémunéré et est accessible aux personnes d’origine européenne, âgées de 20 à 70 ans, ayant un indice de masse corporelle entre 25 et 30, disposant d’un permis de conduire et ne pratiquant pas plus de six heures d’activité physique modérée à intense par semaine. Les candidats éventuels peuvent appeler le 0475/64.26.96.