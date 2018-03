Le concours de pétanque le plus prestigieux au monde s'exporte à Spa

Pour la première fois, le "Mondial la Marseillaise à Pétanque" franchit les frontières de l'hexagone. Le 27 mai prochain, la ville de Spa se transformera en effet en capitale de la pétanque. Un juste retour des choses puisque c'est Spa qui a accueilli le 1er championnat du monde de pétanque en 1959.

Le Mondial la Marseillaise à Pétanque a, lui, été créé en 1962. Au fil des ans, le concours, d'abord local, est devenu régional, puis national, avant de prendre une envergure internationale. L'année dernière, pour sa 56ème édition, le concours a réuni pas moins de 4.152 équipes, représentant 12.456 joueurs hommes, femmes et enfants.

Les Belges ressemblent beaucoup aux Marseillais

Mais pourquoi décliner ce concours prestigieux en Belgique? Nous avons posé la question à Pierre Guille, le président du Mondial: "Quand on s'est réunis pour faire le point du développement de notre manifestation, on a ciblé la Belgique parce que nous voyons arriver depuis maintenant 50 ans beaucoup de Belges au Mondial. Un autre élément important, c'est qu'il y a une certaine convivialité belge et une certaine amitié que l'on retrouve dans le sud de la France. On a coutume de dire que les Marseillais ressemblent beaucoup aux Belges, ou que les Belges ressemblent beaucoup aux Marseillais, et c'est vrai qu'on en est fiers et plutôt agréablement surpris. Et lorsque Patrick Neuville, artisan infatigable de la promotion du sport bouliste du plat pays est entré en contact avec le Mondial, c'est le plus naturellement du monde que nous avons accepté de faire un bout de chemin ensemble".

La 1ère édition de l'open "La Petite Marseillaise à Pétanque" se déroulera donc le dimanche 27 mai, dès 10h30, au Parc des Sept Heures. La compétition est ouverte à tout le monde, licenciés ou non.