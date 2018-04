Le complexe Médiaciné: non, c'est non !

La décision a été prise dans la discrétion, l'avant-dernier vendredi de mars: le collège des bourgmestre et échevins a formellement refusé le permis d'urbanisme pour le complexe Médiaciné.

Dans un premier temps, l'administration communale a cru pouvoir utiliser un subterfuge: à l'automne dernier, elle s'est abstenue d'autoriser une modification de voirie dans le délai légal, un changement de tracé accessoire, certes, et néanmoins nécessaire au projet. Une manière de le torpiller, sans le dire ouvertement. Mais il est apparu que, dans ce genre de dossier, selon le code wallon, pour dire non, il faut vraiment dire non. C'est désormais chose faite.....

Et, comme à la télé, ce n'est pas la fin de la série, c'est la fin d'une saison: les propriétaires de la galerie ont récemment encore rappelé qu'ils souhaitent vivement construire quelques salles obscures. Maintenant que la municipalmité a tranché, ils peuvent introduire un recours auprès de la tutelle régionale. Et, ces derniers temps, le ministre de l'aménagement du territoire a fréquemment donné tort à la ville....