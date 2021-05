Le comité de la Chartreuse annonce un recours contre le permis Matexi

C’était prévisible : le permis pour le lotissement de quarante-huit logements va être soumis à l’examen du conseil d’Etat. Il a été accordé voici quelques semaines, et, sur base du financement participatif de l’an dernier, le comité "Un Air de Chartreuse" vient d’annoncer le dépôt d’un recours. Les arguments ne sont pas encore totalement peaufinés, mais l’essentiel de cette opposition citoyenne concerne la défense de la biodiversité, d’un vaste parc ensauvagé en cœur de ville.

Le projet Matexi, au fil des ans, a pourtant été revu à la baisse. Et les avis des autorités administratives, presque tous favorables, ont abouti à émettre de multiples conditions, pour que les immeubles commencent à se construire. Mais elles ne suffisent pas, aux yeux des riverains. Ils en font une question de principe : certes, la politique régionale, désormais, c’est de densifier l’habitat, et il faut sans doute sacrifier quelques arpents pour accueillir de nouveaux citoyens urbains. Mais selon eux, il existe en ville plusieurs terrains et friches qui conviendraient parfaitement, et qui ne nécessiteraient pas de grignoter, petit à petit, un espace que la nature a reconquis depuis la fin des activités militaires sur le site.