Le comédien et directeur de théâtre Pol Deranne est décédé

Pol Deranne est décédé ce vendredi après-midi. Il allait avoir 87 ans. Les Liégeois et les Stavelotains connaissent ce petit homme qui a dédié toute sa vie au théâtre. A Stavelot, il créa les Vacances Théâtre de Stavelot, un festival de théâtre et de musique qui a trouvé refuge dans l’Abbaye de Stavelot et que tous les gens de la région, mais aussi des vacanciers retrouvent chaque début juillet. Un festival qui, grâce à la pugnacité de Pol Deranne, qui l’a porté à bout de bras des décennies, entre 1965 et 2015, existe toujours aujourd’hui, sous la houlette d’un autre comédien, Serge Demoulin.

A ne pas en douter, le festival stavelotain, qui commence dans quelques jours, devrait lui rendre hommage.

Pol Deranne incarnait aussi le théâtre de l’Etuve, une petite salle en sous-sol, installée à Liège, dans… la rue de l’Etuve, à deux pas de l’université de Liège, un théâtre de poche (moins de 100 mètres carrés) dont il a assuré la direction pendant 50 ans. Un lieu de bohème dans un premier temps mais qui trouva vite sa place dans le paysage liégeois. Le cabaret, la chanson y avaient leur place mais on y joua de grands auteurs : Becket, Adamov, Obaldia. De nombreux comédiens liégeois y firent aussi leurs premières armes.

Comme de nombreux directeurs de théâtre de cette époque, Pol Deranne a fini véritablement par incarner le Théâtre de l’Etuve. Le gène du théâtre semble manifestement transmis, puisque sa fille Barbara, est également devenue comédienne.