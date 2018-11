Le collège communal de Herstal est connu

Le collège communal de Herstal est désormais complet. L’Union Socialiste Ccommunale de Herstal s’est réunie ce jeudi soir. Au-delà d’Isabelle Thomsin déjà échevine et déjà désignée, deux nouvelles venues ont été choisies : Denise Bohet enseignante, (2ème score féminin). Son frère Philippe, élu sur la même liste avec plus de voix, a choisi de se désister pour incompatibilité en faveur de sa soeur. La troisième échevine désignée sera Bojena Visic, médecin généraliste et candidate d'ouverture sans étiquette poiltique (3ème score féminin). Le Collège est désormais complet avec Frédéric Daerden, Bourgmestre, Jean-Louis Lefèbvre, André Namotte, Isabelle Thomsin, Franco Ianieri, Denise Bohet, Bojena Visic et Stéphane Ochendzan, Président de CPAS. Les attributions seront affectées le 4 décembre à l’occasion d’un Collège communal spécial.