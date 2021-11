Le collectif liégeois "Sortir du bois" lauréat du prix 2021 de lutte contre la pauvreté

"Sortir du bois", un collectif citoyen liégeois, vient de se voir décerner pour la Wallonie le prix 2021 de lutte contre la pauvreté.



Le Prix fédéral de lutte contre la pauvreté récompense le travail social mené sur le terrain. Les noms des trois lauréats ont été annoncés vendredi. Et lutter contre la pauvreté galopante, c'est précisément l'objectif du collectif liégeois "Sortir du Bois".

Aujourd’hui, on accompagne une dizaine des personnes qui ne vivent plus en tente

Sophie Bodarwé, co-fondatrice, rappelle en quoi consiste ce collectif liégeois : "Sortir du bois soutient des personnes qui n’ont pas de logement à vivre de façon plus décente. On propose des caravanes ou des "tiny houses" ou des logements partagés et en collocation à des personnes qui vivaient en tente.

►►► A lire aussi : Le collectif "Sortir du bois" cherche un terrain à Liège pour y installer une de ses caravanes pour sans-abri

Et d'ajouter : "Aujourd’hui, on accompagne une dizaine des personnes qui ne vivent plus en tente et encore une bonne quinzaine d’autres qui avaient déjà un logement et qu’on accompagne ou à qui on propose des services, ou pour qui on répond à d’autres types de besoins, comme les besoins alimentaires. On distribue aussi beaucoup de chaussures par exemple. On soutient aussi des hébergeurs de migrants qui accueillent beaucoup de personnes. Donc on leur donne une participation financière. Et on avait lancé une opération, il y a environ 6 mois, qui s’appelait 10 euros par mois pour sortir du bois où on a eu une centaine de personnes qui se sont engagées à verser 10 euros par mois pour payer tous ces loyers et toutes ces participations financières."



Ce prix se traduit par un chèque de 10 000 euros.