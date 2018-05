Le Collectif liégeois Mensuel fête dix ans d'un formidable succès

Le Collectif "Mensuel" est né il y a dix ans d'un spectacle précisément baptisé "Le Mensuel". Une revue de presse théâtrale qui était alors réécrite chaque mois en fonction de l'actualité nationale. Au bout de quatre ans de tournée à travers toute la Fédération Wallonie Bruxelles, le collectif liégeois éprouve le désir de travailler plus en profondeur sur des thématiques plus spécifiques. Trois spectacles verront le jour. "L'Homme qui valait 35 milliards" d'abord, adapté en 2012 du roman de Nicolas Ancion. L'homme dont il est question dans le titre n'est autre que Lakshmi Mittal, patron du plus grand groupe sidérurgique mondial, dont l'auteur imagine l'enlèvement à Liège. Ce spectacle qui connaîtra d'emblée un grand succès, comptabilise 150 représentations. "La création de ce spectacle coïncide avec la fermeture des hauts-fourneaux" souligne la comédienne Sandrine Bergot "on est dans une actualité chaude, morose mais on traite le sujet en y mettant beaucoup d'humour et je crois que ce spectacle a fait du bien dans la région." Dans la région de Liège mais aussi dans le Nord de la France et en Italie où il a également été joué. Gros succès également pour "2043", créé en 2013 joué plus de 200 fois. " Quand on a créé ce spectacle, notre volonté était de s'adresser à un public plutôt adolescent et jeunes adultes" explique le comédien Renaud Riga " on fait vraiment en sorte de toucher un large public, en ce compris un public qui n'a pas l'habitude de fréquenter régulièrement une salle de théâtre et le jeune public est concerné. On voulait rencontrer ce public avec une proposition qui nous ressemble. Donc, une proposition théâtralement originale sur la forme, avec notamment beaucoup de musique mais aussi qui, sur le fond, s'empare d'un propos politique et qui permet le débat. Ça parle d'une société ultra sécuritaire qui, de peur des menaces d'attentats, devient liberticide. Là aussi on était en plein dans l'actualité. Ce spectacle tourne toujours et touche désormais tous les publics". L'année 2015 voit la création de "Blockbuster", une fable sur la violence de la classe dominante à l'égard du peuple. Outre le propos, traité là aussi avec beaucoup d'humour, c'est la forme, inédite, qui séduit particulièrement. " On a réalisé un mash-up en assemblant près de 1400 plans tirés de 160 longs-métrages hollywoodiens et à partir de là, on a créé un nouveau film racontant une insurrection populaire" raconte Sandrine Bergot " et la particularité c'est qu'on double les personnages et que l'on fait les bruitages en direct. Des musiciens jouent également la musique de ce film en temps réel. On ne savait pas si ça fonctionnerait auprès du public. C'était un vrai pari." Pari plus que réussi. "Blockbuster" totalise actuellement près de 200 représentations en Belgique mais aussi à l'étranger: France, Italie, Luxembourg, Suisse, Croatie et Allemagne. Si le Collectif "Mensuel", qui réunit aujourd'hui une dizaine de personnes (comédiens, musiciens, scénographes, vidéastes...) savoure son succès international, il aime toujours revenir là où tout a commencé, à Liège. " Le public liégeois est celui qui nous a permis de nous construire " tient à rappeler Renaud Riga " au début on jouait à la Mezza Luna, un tout petit théâtre de 65 places. Et c'est le public qui nous a découvert à nos débuts qui a gonflé, qui a grandi, qui nous a accompagnés et qui nous a donnés l'assurance de pouvoir remplir aujourd'hui de beaucoup plus grandes salles en Belgique mais aussi à l'étranger." Tandis qu'un nouveau spectacle est en préparation pour la rentrée 2019, la tournée de "Blockbuster" se poursuit pour au moins pour trois ans encore. En plus des trois spectacles présentés au Théâtre de Liège, plusieurs activités festives et culturelles sont organisées du 29 mai au 9 juin, à l'occasion de ce dixième anniversaire: exposition, concerts, blind test. Des activités entrée libre. Infos: www.collectifmensuel.be