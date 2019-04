Le Collectif Citoyen présente ses listes pour les élections du 26 mai en province de Liège

Des listes complètes pour les régionales dans l'arrondissement de Huy-Waremme et celui de Verviers, des listes incomplètes pour les régionales à Liège et pour le scrutin fédéral en province de Liège: le Collectif Citoyen sera bien présent en province de Liège lors des élections du 26 mai prochain, comme d'ailleurs partout en Wallonie et à Bruxelles.

Des citoyens pour une autre politique

Sa particularité est d'avoir d'abord rassemblé des élus locaux issus de listes citoyennes (ils sont plus de septante à l'avoir rejoint) avant d'évoluer vers un mouvement composé d’individus, qui cherche donc désormais à faire son entrée au Parlement wallon et à la Chambre des représentants.

Le Collectif Citoyen présentera son programme en détails ultérieurement. Il veut en tous cas transformer la méthode et le projet politique ainsi que le modèle de société. Il propose en priorité l'instauration d'un nouveau contrat démocratique. Il se présente comme un rassemblement d'hommes et de femmes de tous horizons détenant une expertise grâce à leur liens avec les réalités de terrain. Il souhaite que les citoyens se réapproprient le contrôle des décisions. Il plaide pour une dé-professionnalisation de la politique.

Pas de figures politiques

Très logiquement, les têtes de listes du Collectif Citoyens ne sont donc pas des "figures politiques".

La liste pour la Chambre sera emmenée par Olivier Carlens, un habitant de Remicourt, où il a été candidat sur la liste Vous! aux dernières communales. C'est lui qui en novembre dernier a lancé un appel à l'union des listes citoyennes locales.

Pour les élections régionales, dans l'arrondissement de Liège, la liste sera conduite par Abygail Lechanteur, une citoyenne d'Oupeye, novice en politique, à Huy-Waremme, la tête de liste sera Blaise Agnello, conseiller communal à Anthisnes, élu sur la liste CiM (Citoyens en Mouvement), liste dont il est le fondateur, tandis qu'à Verviers le premier candidat effectif sera le Hervien Claudio Sangiovanni, ancien président de la locale cdH, il a été un des candidats ICH (Intérêts Citoyens de Herve) accueillis sur la liste du PS lors des dernières communales, sans être élu.