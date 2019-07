Le co-living, la colocation tout confort, arrive à Liège

Le co-living débarque à Liège en force. Dix projets au total sont actuellement annoncés par deux sociétés bruxelloises qui ont fait leurs premières armes dans la capitale. La moitié de ces projets doit déjà être concrétisée à l’automne prochain.

Le co-living, c’est la cohabitation tout confort, dans des maisons de qualité, avec des chambres privées et, pour tout le reste, des espaces communs. Ce mode de vie en communauté est de plus en plus recherché.

Plutôt pour les jeunes actifs

" Le public visé, ce sont plutôt des jeunes actifs entre 25 et 40 ans. ", explique Fabienne Kaspers de la société IKOAB, " Soit belges ou la plupart viennent d’autres pays pour des missions, pour du boulot… Et donc ils sont en recherche d’un logement qui soit flexible, un logement où ils ne sont pas seuls et qui soit suffisamment qualitatif. Historiquement, la colocation était associée aux étudiants. Aujourd’hui, en dehors du logement traditionnel, il y a un nouveau mode de vie qui correspond à toute une série de personnes qui ne veulent pas vivre toutes seules et qui, pour une raison ou une autre, se retrouvent seules. On a fait des études, on les a terminées, on n’a pas envie d’être " Tanguy " chez maman et papa mais on n’a pas forcément envie de vivre tout seul tout en ayant besoin de confort… Il y a aussi un autre phénomène qui est le nombre de personnes qui aujourd’hui sont divorcées, sont seules et qui n’ont pas envie de rester seules, qui ont envie de se retrouver avec d’autres personnes dans une autre ambiance. "