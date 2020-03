Le club de hockey sur gazon d'Embourg dans un "album Panini"

Il n'y a pas que les stars du sport qui méritent de figurer dans un album type "Panini". C'est le sens de l'initiative menée à Embourg, sur la commune de Chaudfontaine. Un supermarché (le Carrefour Market) s'est associé au club de hockey sur gazon de l'entité pour éditer un album d'autocollants qui met ses membres à l'honneur. Les vignettes sont offertes par tranche d'achat.

Pour le magasin, un franchisé qui finance l'action, c'est l'occasion de démontrer qu'il veut s'impliquer dans la vie locale. Pour Jérôme de Marchin, président du Embourg hockey club, c'est un moyen efficace et ludique de souder le club. La plupart des 500 membres ont d'ailleurs joué le jeu: "Un photographe s'est déplacé au club durant deux soirées pour faire les clichés individuels et par équipe. Le magasin a ainsi fait imprimer plus de 250000 vignettes (!) réparties dans des pochettes de 5. C'est l'occasion pour les membres de mieux se connaitre, eux qui ne font parfois que se croiser au club. Curieusement, ce sont les adultes encore plus que les enfants se prennent au jeu ! On a échangé Hazard contre Messi lors de la dernière coupe du monde de football, cette fois on échangera Laurence contre Jean-Luc !".

Cette action est la première menée par l'enseigne en province de Liège avec un club de hockey sur gazon. Elle se terminera le 26 mai.