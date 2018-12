Le clip d'un jeune rapeur liégeois sur les gilets jaunes censuré sur Facebook

Pas conforme aux standards de la communauté Facebook

"Vous ne pouvez pas publier jusqu'au 12 décembre": c'est l'unique commentaire personnalisé que recevra Draner de la part de Facebook. "J'ai traduit le ressenti du peuple dans la chanson" explique le rapeur. Alors il y a-t-il un appel à la violence -qui est interdite- dans le clip? "Non, clairement, non" précise-t-il. "J'ai essayé d'être vraiment très soft dans mon clip. Même dans les prises de vues, j'ai essayé d'être efficace pour justement qu'il n'y ait aucun appel à la violence. Donc à partir où on me bloque sans raison, je pense que ça peut s'appeler censure."

Pour justifier sa censure, le réseau social fait référence à une violation des standards de sa communauté ? Lequel? Quelqu'un s'est-il plaint? De quoi? Impossible pour le jeune rapeur de savoir en quoi son clip trouble plus Facebook que les paroles de la Marseillaise.