Le circuit de Francorchamps innove et investit dans les nouvelles technologies

"Le deuxième rendez-vous, c'est le TCR500, une nouvelle course de tourisme et d'endurance qui regroupe des voitures TCR de championnats du monde et de championnats d'Europe mais en version endurance. Ça, c'est une nouveauté pour la fin de l'année".

Nathalie Maillet, la directrice générale du circuit. "Le championnat du monde de rallycross, ce sera les 11 et 12 mai. Le rallycross, c'est un nouveau public, 17-34 ans. C'est un show avant tout. Là, notamment pour l'accueillir, on y construit un stadium semi permanent, un circuit très rapide, forcément en utilisant le raidillon, 14% de pente en redescendant avec une grosse compression en bas au niveau de l'Eau Rouge. Ça va être un circuit rapide, très court, 913 mètres, et puis cette particularité qui va différencier cette piste de toutes les autres du championnat du monde actuel, c'est un virage en banking qui fait 30 mètres de large, suivi d'un jump, et la ligne d'arrivée".

Un nouveau stade est en cours de construction. - © RTBF - Olivier Thunus

De nouveaux investissements

Et à côté de cela, le circuit ne dort pas sur ses lauriers. Il continue d'investir. Nathalie Maillet, directrice générale: "Aujourd'hui, c'est vraiment le côté infrastructure du circuit, le côté environnemental, mieux contrôler nos rejets. Là, on a œuvré sur trois zones cet hiver pour être prêts pour cette année: tarmaquer les zones, contrôler les rejets, pouvoir accueillir le public au niveau sécurité, donc élargir les voies piétonnes intérieures du circuit, amener les réseaux, mais aussi faciliter les interventions des services de secours".

Quant aux projets, c'est notamment le retour possible des grands prix motos. Ce n'est pas pour tout de suite et la seule avancée, c'est que maintenant, le circuit s'en est donné les moyens. Melchior Wathelet, président du conseil d'administration: "Ce qu'on a voulu, c'est intégrer dans les investissements qu'on peut faire cette possibilité du retour de la moto. C'est vrai qu'aujourd'hui on a les moyens et on pourrait investir dans cette direction-là parce que les finances ont été assainies".

Si la moto GP devait revenir, ça ne serait vraisemblablement pas avant 2023.

Une analyse de trajectoire unique au monde

Enfin, en plus des investissements, le circuit de Francorchamps innove. Il développe un système d'analyse de trajectoire unique au monde. Nathalie Maillet, directrice générale du circuit: "Si Spa-Francorchamps est le premier à le mettre en service, je crois que ça va améliorer la vie de certains. Et si Spa fait le pas, ça va peut-être ouvrir d'autres portes au niveau mondial pour l'utilisation de ce système. Un système qui va servir aux compétiteurs, aux pilotes, forcément, et à la direction de course en cas de sortie. C'est un système qui sera installé dans le raidillon et dans Blanchimont. Deux zones où, fréquemment, on peut sortir de la trajectoire, c'est-à-dire des lignes, pour essayer de gagner du temps. Et donc ça, c'est pénalisé. Et puis, relié à notre appli, le pilote pourra se comparer à un autre de ses copains pilotes. Cette technologie va aussi permettre de connecter chaque voiture au réseau GPS. Et si, depuis nos loges, on veut suivre uniquement une telle voiture, et bien dans la loge, avec les sponsors, on ne suivra que cette voiture tout au long du circuit sur les images de retransmission".