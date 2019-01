Le cinéma en 4DX débarque à Liège

C'est une nouveauté pour le cinéma à Liège: le groupe Kinepolis vient d'équiper une des salles du complexe de Rocourt de la technologie 4DX.

Un nom barbare pour une technique qui fait fureur pour les films d'action. Cet équipement permet au spectateur d'être encore plus "immergé" dans le film qu'il regarde.

De la pluie ou un ouragan dans la salle

Lors de l'expérience menée ce jeudi, le film, c'était Aquaman, et l'aspect aquatique du film, il était bien présent avec cette technologie 4DX. Mais de quoi s'agit-il exactement? Nous avons posé la question à Bob Claeys, le responsable recherche et développement du groupe Kinépolis: "Ça consiste en beaucoup de technologies que l'on a groupées ici dans cette salle" explique-t-il. "Les fauteuils sont par exemple équipés avec des moteurs qui font que, quand vous regardez un film, le fauteuil va bouger vraiment en fonction de ce qui se passe sur l'écran. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi par exemple la possibilité qu'il commence à pleuvoir dans la salle, ou qu'il y ait un ouragan dans la salle. Tout devient possible. Il y a des énormes ventilateurs, des machines à fumigènes. Il y a vraiment toutes sortes de petites surprises à découvrir qui font que votre expérience sera beaucoup plus immersive que ce que c'était jusqu'à présent".

Une technologie qui a un coût. Les chiffres n'ont pas été dévoilés mais équiper une salle en 4DX, c'est dix fois plus cher qu'une salle normale.

Nous avons testé pour vous