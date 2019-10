Le CHUttle du CHU de Liège fête ses 10 ans

Cette navette de bus, gratuite, relie le parking de délestage du Country-Hall, gratuit lui-aussi, à l'hôpital universitaire, en six minutes. Se garer aux alentours du CHU est souvent un casse-tête, surtout aux heures de pointe. Le CHUttle offre une alternative, en toute tranquillité, aux automobilistes.

1200 passagers par jour

Au fil des ans, la navette a connu une progression constante. Anne-Catherine Geurts dirige l'équipe qui organise le service CHUttle. "Nous ne cessons pas de progresser en termes de chiffres et d'usagers. On est de l'ordre de quasiment 1200 personnes par jour" explique-t-elle.

Un succès qui a obligé à revoir la taille des bus: "Nous avons fait deux choses: nous avons augmenté la taille des bus et nous avons augmenté la durée de fréquence à 10 minutes" poursuit Anne-Catherine Geurts.

Bientôt un deuxième parking de délestage

Et le rôle de cette navette ne va pas décroître, bien au contraire: "Nous sommes à l'aube de deux chantiers très importants: le premier qui va commencer normalement entre le 7 octobre et le 7 novembre 2019 avec le réaménagement des boulevards de Colonster et du Rectorat. Cela représente à peu près un an de travaux. Ensuite, le CHU entamera la construction de nouveaux parkings, deux ans de travaux. Il va falloir trouver des alternatives en mobilité puisque pour construire sur un parking, il faut forcément le fermer. Nous allons donc devoir trouver un deuxième parking de délestage, et c'est ce à quoi nous sommes occupés en ce moment" conclut Anne-Catherine Geurts.