Le CHU de Liège teste son vaccin contre le Covid-19

Le CHU de Liège vient de lancer un appel aux volontaires, pour tester son vaccin contre le Covid-19. Pour cet essai clinique, l’hôpital universitaire recherche une cinquantaine de personnes, âgées de 18 à 55 ans et de plus de 60 ans. Ils doivent être en bonne santé et ne pas avoir contracté la maladie.

" Il s’agit de l’un des premiers vaccins contre le Covid testé en Belgique ", précise Benjamin Boinem, directeur général du centre d’étude clinique du CHU de Liège.

" Cela veut dire que ce sont des essais qui se situent tout au début du développement du produit. Donc la sécurité restera extrêmement importante. La première chose dont on veut s’assurer c’est que le vaccin sera bien toléré. "

Benjamin Boinem le reconnaît, cet essai n’est pas sans risque, mais il se veut rassurant : " toute une série de procédures ont été mises en place si on devait avoir le moindre doute sur la santé de nos participants ".

Actuellement, plusieurs vaccins sont testés en Belgique et ailleurs dans le monde.

Les candidats à cet essai clinique peuvent se manifester sur le site du centre d’études cliniques du CHU de Liège.