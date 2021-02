Le CHU de Liège sensibilise au dépistage du cancer du col de l'utérus

Ce 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Ces dix dernières années, le dépistage du cancer du col de l'utérus a reculé de 25% en Wallonie. Un remboursement de l'examen passé d'annuel à un tous les trois ans, ainsi que la crainte liée à la crise du Covid expliquent cette situation. Pourtant, cet examen totalement indolore reste important puisque 90% de ces cancers pourraient être évités grâce à un dépistage régulier.

C'est la raison pour laquelle trois hôpitaux wallons, dont le CHU de Liège, viennent de s'associer pour lancer une vaste campagne de sensibilisation. Une nécessité, selon le professeur Frédéric Kridelka, du CHU de Liège: "700 cancers du colon en Belgique, 50% des femmes seulement qui se font dépister. Il en faut plus de 80% pour qu'on soit efficaces. Il faut qu'on arrive absolument à améliorer l'information, l'éducation des patientes à leur santé" explique le professeur Frédéric Kridelka.

Seulement 50% des femmes se font dépister

L'idéal serait de faire cet examen de manière régulière: "Dans nos régions, le frottis ou le dépistage reste opportuniste, c'est-à-dire que la patiente se rend chez son gynécologue si elle le souhaite. Ce que nous voulons mettre en place, c'est un frottis organisé, c'est-à-dire que les patientes seront incitées à se faire dépister. Et si un résultat anormal est identifié, il y aura un suivi structuré derrière".

Avec une attention particulière pour les patientes âgées de 40 et 60 ans, mais pas seulement, comme le précise le professeur: "Il y a deux pics d'incidence: un à 40 ans et un à 60 ans, mais globalement, on voit quand même des patientes de plus en plus jeunes que l'on doit traiter, aux alentours de 35-40 ans. C'est vraiment une situation regrettable".

Les trois hôpitaux concernés sont le CHR Sambre et Meuse, le CHU de Liège et le GHdC de Charleroi.