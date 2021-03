Le CHU de Liège contraint d'alléger la campagne de vaccination des patients à risques

Pas content, l'administrateur-délégué du CHU de Liège. Julien Compère le confirme : des rendez-vous de vaccination commencent à être annulés. "Croyez bien que nous le regrettons vivement vu le travail que nous avons, toutes et tous, investi dans ce processus et vu le retour positif que nous avons eu de tous nos patients." 800 patients, convoqués ce mercredi pour une vaccination contre le Covid, ont vu leur rendez-vous supprimé. Bien qu'ils font partie des patients à risques, la livraison annoncée des vaccins Astra Zeneca se fait visiblement attendre et l'on parle à présent de rupture de stock.

Du côté du CHR de la Citadelle, le constat est le même "On peut tenir encore 24h, nous confirme t-on. Notre seul avantage c'est que nous fonctionnons sans rendez-vous. Nous n'avons donc pas à mettre en place des annulations. Mais nous attendons toujours une réponse des autorités quant à cette rupture de stock." Au CHC, une commande n'arrivera pas cette semaine, comme prévu, mais cela ne bouscule pas pour autant les vaccinations prévues.

Au CHU, les rendez-vous de vaccinations sont déjà largement en cours avec près de 7.000 patients ayant validé leur rendez-vous. L'annulation concerne pour l'instant uniquement les vaccins AstraZeneca de ce mercredi 17 mars. L'évaluation se fera ensuite au jour le jour. "Toutes les personnes inscrites seront averties par téléphone de l’annulation. Le maximum est fait pour préserver les deuxièmes doses. La vaccination avec Pfizer se poursuit pour les rendez-vous déjà fixés mais il ne sera plus pris de nouvelles inscriptions."

"Un travail colossal a été fait, pour contacter prioritairement nos patients à risques, se félicite toutefois Julien Compère. Des promesses de livraisons de vaccins par nos autorités nous ont été faites. Aujourd’hui, les autorités nous informent qu’elles ne seront pas en mesure de nous livrer les doses annoncées."

Le CHU de Liège renvoie donc, jusqu’à nouvel ordre, ses patients dans le circuit " normal " de vaccination de la population.

Une solution pour jeudi et vendredi

La Région wallonne confirme le problème de livraison des vaccins, dû à des problèmes de livraison chez Astra Zeneca. C'est un cas de force majeure, précise la porte-parole, on ne sait plus assurer toutes les vaccinations, d'autant que les centres locaux de vaccination ont ouvert ce lundi.

Au CHU, une solution est en passe d'être trouvée pour assurer la vaccination jeudi et vendredi mais les vaccinations prévues la semaine prochaine seront sans doute allégées.

Des candidats au vaccin entre dépit et colère

Parmi les patients dont la vaccination a été annulée, notre ancien collègue André François, suivi de longue date dans cet établissement, et sa belle-mère, quasiment nonagénaire, qui auraient dû normalement se présenter ce mercredi à la clinique des Bruyères. Il réagit avec son franc-parler coutumier: "Depuis un an, nous allons d'invraisemblance en invraisemblance; je le dis par boutade, mais je pense à demander la nationalité israélienne, anglaise ou américaine... nous n'avons toujours pas reçu de convocation pour la filière classique des centres "mammouths", voilà un service qui fonctionnait bien, pas d'attente au téléphone, personnel efficace, rendez-vous rapide, et tout ça est par terre, et le personnel est évidemment furieux, parce qu'ils s'étaient investis, et qu'ils vont maintenant devoir passer du temps, au lieu de vacciner, à téléphoner au gens pour qu'ils ne viennent pas..."