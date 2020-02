Le CHR de la Citadelle de Liège ouvre la clinique des nodules pulmonaires, une première en Wallonie

C’est une première en Région wallonne: le CHR de la Citadelle ouvre la clinique des nodules pulmonaires. Il s’agit d’agir au plus vite au niveau du dépistage du cancer du poumon. Via une hotline ou une adresse e-mail, le médecin généraliste peut contacter en direct ce nouveau service de l’hôpital.

"Le but de la clinique des nodules pulmonaires, c'est que l'on puisse répondre à la demande du médecin généraliste qui se retrouve avec un scanner anormal chez un de ses patients le plus vite possible pour prendre en charge le patient et lui proposer tout le bilan nécessaire dans un délai de quatre semaines maximum" explique Frédérique Bustin, oncologue et pneumologue dans cette nouvelle clinique de la Citadelle. "Une fois que le scanner est fait et que le généraliste nous contacte, il a un contact direct avec un oncologue pneumologue qui va coordonner toute une prise en charge par une équipe multi-disciplinaire pour que ça se termine soit chez le chirurgien si le patient porte un cancer et doit être opéré, soit par un suivi chez un pneumologue traditionnel".

Si une intervention s’impose, le patient peut se faire opérer via le robot Da Vinci. Ce robot est déjà utilisé pour d’autres types d’interventions. Le docteur Michèle de Waele, chirurgienne cardiothoracique: "Avec les bras du robot, on a plus de flexibilité pour enlever les cancers plus loin ou plus grands. Pratiquement, on a quatre trocarts qui sont entre les côtes pour avoir accès à la cage thoracique et les bras du robot sont mis dans les trocarts" explique Michèle de Waele. "Le chirurgien est à un ou deux mètres du patient, avec sa tête et ses doigts dans une console. Et on peut mobiliser les instruments avec une précision extrême, c'est vraiment le gros avantage".

Aujourd'hui, le cancer du poumon représente à lui seul plus d'un quart des décès dus au cancer en Belgique.