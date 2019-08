"Le choc des époques" une exposition qui fait revivre le Tilff d'antan

Le château Brunsode accueille une exposition de photographies mettant en avant les modifications, souvent importantes, de nombreux quartiers du village de Tilff.

C’est à l’initiative de l’action culturelle tilffoise que cette exposition a vu le jour. Une association très active qui organise des expositions sur les thèmes tilffois depuis 47 ans !

Albert Voorn (membre de l’action culturelle tilffoise):"Nous nous sommes aperçus, comme beaucoup de tilffois, que le village avait beaucoup changé au cours de ces dernières décennies. Il y a eu des modifications architecturales sur certains bâtiments. Il y a eu également des modifications au niveau de la voierie. Beaucoup de bâtiments ont aussi été démolis dans le centre de Tilff et à Cortil pour la construction de l’autoroute à partir de 1975. Et tout cela a donné lieu à de nouveaux aménagements. Ce sont ces modifications que nous avons voulu mettre en lumière. Non seulement pour les tilffois plus âgés qui retrouvent pas mal de souvenirs mais également pour les nouveaux habitants".