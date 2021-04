Le chef du personnel de Liège Airport est licencié

C’est le site d’information LPost qui l’a annoncé en premier : le directeur des ressources humaines de Liege Airport a été licencié ce lundi matin. Le motif n’est pas connu. L’intéressé et l’entreprise s’abstiennent de tout commentaire. C’est apparemment une rupture unilatérale avec indemnités de départ, sans faute. L’une des hypothèses, c’est qu’il s’agit d’une des suites du dossier Nethys, actionnaire principal de la société, qui a entamé une "reprise en mains" de sa filiale et de sa gouvernance, sous l’égide d’un ex-chef de cabinet du ministre de tutelle, le réformateur Crucke : Marc Sparmont, ancien syndicaliste, a longtemps été réputé proche de l’ancienne équipe Happart-Partoune, et c’est peut-être ce qui a suffi à le placer, à son tour, sur un siège éjectable, même si le porte-parole parle d'une simple décision fonctionnelle, sans relents politiques .

L’ancien homme fort de Liege Airport, mis à pied au début février, doit encore être remplacé, et selon nos informations, la procédure de recherche d’un successeur tarde à démarrer: le chasseur de tête vient juste d'être désigné.