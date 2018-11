Le chateau Van Zuylen, à Argenteau, se cherche un acheteur

C'est la filiale immobilière anversoise de la prestigieuse maison Sotheby's qui a publié cette petite annonce: le chateau d'Argenteau est à vendre.

L'edifice date du dix-septième siècle, mais il a été profondément remanié, deux cents ans plus tard, et transformé en une élégante demeure de plaisance, de style néo-classique. Elle a longtemps appartenu à la famille Van Zuylen, qui a donné un évêque aux catholiques liégeois. Le bâtiment compte une quarantaine de chambres, quelques salons d'apparat, et un escalier monumental; il est entouré d'un vaste parc arboré d'une petite centaine d'hectares. Selon l'agence immobilière, c'est le site idéal pour implanter un centre de séminaires, une activité équestre ou hotellière. Evidemment, l'achat n'est pas à la portée de toutes les bourses. Quoique... Une première estimation ne dépasse pas les cinq millions, ce qui est relativement raisonnable, vu l'état d'entretien extérieur et surtout intérieur. Il faut cependant prévoir quelques "menus" travaux, puisqu'il n'y "que" douze salles de bains.

Le chateau avait été acquis voici quinze ans par Rob Zieck, un richissime hollandais, banquier et courtier de bourse. Aujourd'hui septuagénaire, il souhaite apparemment se recentrer sur ses autres propriétés dans son pays d'origine. Après une période de recherche discrète de candidats dans son carnet d'adresses, Sotheby's est passée voici une dizaine de jours à une phase de publicités, et a déjà reçu plusieurs marques d'intérêt.