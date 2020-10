Le château de Neuville-en-Condroz a enfin trouvé preneur

Voici une quinzaine d’années, ce superbe édifice a été acquis, à l’état de ruine, par le patron de la société Biorem, dans l’idée de le transformer en un centre de "chimie verte", pour héberger plusieurs entrepreneurs du secteur des nouvelles technologies, et la firme a longtemps été considérée comme une pépite phytosanitaire wallonne, avec la mise au point de produits fongicides. Sa filiale immobilière a entrepris de le restaurer, avec des bureaux et des salles de réunion, et elle a dépensé une dizaine de millions dans d’énormes travaux. Ce qui a fini par plomber ses finances. Elle a tenté de vendre le château, à plusieurs reprises, sans succès. Elle a dû se mettre en liquidation volontaire voici quatre ans, et c’est donc le liquidateur qui vient de procéder à une vente volontaire, qui a rapporté plus de deux millions et demi.

Le château date du treizième siècle, et il est situé au cœur d’un vaste domaine, avec, dans ses dépendances, une énorme ferme. Des nombreux amateurs se sont présentés, mais ils ont souvent été découragés par l’ampleur du chantier de rénovation encore à mener. Ils sont finalement une poignée de candidats à avoir participé aux enchères. L’identité de l’acquéreur n’est pas connue, il s’agit d’investisseurs locaux. L’affectation envisagée n’est pas, non plus, précisée, mais il s’agit vraisemblablement d’un projet dans le secteur du tourisme, avec de l’hôtellerie, gîte ou restaurant. L’immeuble n’est pas classé comme monument, mais il est idéalement situé en bordure du bois du Rognac.