Le Château Antoine de Jemeppe présente les premiers résultats de son vaste plan de rénovation

Oyez oyez Sérésiens et Sérésiennes ! Bonne nouvelle : les travaux de restauration du somptueux Château Antoine de Jemeppe vont bon train. La première phase vient de s’achever et la deuxième est sur le point de débuter. Luc Gochel est allé admirer les premiers résultats de ce vaste projet de rénovation pour les colonnes de La Meuse .

"Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19."

La ville de Seraing est parvenue à débloquer 7,5 millions d’euros auprès du patrimoine pour préserver le château d’un sinistre sort. Un chantier d’ampleur qui voit sa première phase s’achever : "On a réussi à stabiliser le vieux donjon du 13e siècle et tous les murs qui menaçaient de s’effondrer. On a refait tout l’extérieur et l’enveloppe du bâtiment ! Et là, de l’extérieur, il est vraiment superbe ! ", constate le journaliste.

►►► À lire aussi : Seraing : la rénovation du Château Antoine devrait débuter en 2018

La deuxième phase, qui concerne la rénovation intérieure du château s’apprête à débuter. En attendant, la ville de Seraing invite les curieux à venir contempler les premiers résultats ce mercredi 1er juillet de 14 heures à 16 heures, lors d’une visite guidée des trois châteaux de Jemeppe : Antoine, d’Ordange et de Courtejoie.

L'aboutissement de cette première phase est également également à découvrir en photos et sous la plume de Luc Gochel dans les colonnes de la Meuse de ce jour.