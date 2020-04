Le chantier du tram à Liège arrêté pour cause de coronavirus

Le chantier du tram à Liège est à l’arrêt pour cause de coronavirus. Ou plus particulièrement parce qu’il n’était plus possible de respecter les mesures de distanciation sociale. Mais tout ce qui peut se faire à distance continue à se réaliser. L’arrêt durera le temps du confinement et de la remise en route du chantier.

" Les travaux du chantier sur site ne permettaient plus de respecter cette distanciation sociale d’un mètre et demi donc c’est un cas de force majeure que nous avons signifié au consortium Tram Ardent. Celui-ci est aussi formé de fournisseurs belges, français et espagnols, qui sont trois pays qui connaissent des mesures similaires en matière de confinement et de distanciation sociale, ainsi qu’une situation sanitaire assez aiguë. Cela provoque souvent l’arrêt d’activités essentielles qui étaient nécessaires à la poursuite du chantier ", explique Stéphane Thiéry, le directeur marketing du TEC.

Cet arrêt du chantier se traduira probablement par un certain retard final pour la réalisation du tram, mais cet impact est encore difficile à estimer : " C’est très difficile à estimer pour l’instant. C’est seulement à la fin du confinement et une fois qu’on aura analysé les impacts de celui-ci que l’on pourra établir un nouveau timing ", estime Stéphane Thiéry.