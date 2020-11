Le chantier du boulevard urbain de Droixhe risque-t-il de propager des plantes invasives ?

C’est du moins la crainte du conseil wallon de l’environnement, qui vient de déposer son avis technique sur le projet. L’étude d’incidences est terminée, et le dossier en est au stade du permis d’urbanisme. C’est l’un des dossiers prioritaires de la nouvelle majorité liégeoise, socialiste et libérale, et il est financé par des fonds européens : il ne faut donc pas traîner pour respecter le calendrier.

Il s’agit de retravailler complètement l’entrée nord de la ville, de transformer une fin d’autoroute en une voirie urbaine, où cohabitent les voitures, les cyclistes et les piétons. Globalement, le rapport est positif, avec néanmoins un regret : les berges du fleuve ne sont pas intégrées dans le périmètre d’intervention. Or, l’occasion serait belle de valoriser cette "promenade". Dommage de la louper.

Mais c’est une autre remarque qui retient l’attention. Le chantier doit provoquer d’énormes déplacements de terres. Plus de vingt mille m³ de déblai sont prévus. Or, depuis plusieurs années, il est admis que les terrassements de voiries sont un facteur de dispersion de la renouée du Japon, une plante invasive, particulièrement difficile à éradiquer. Les experts réclament dont une stratégie de gestion des risques, pour éviter la propagation de cette espèce. Et c’est sans doute une "première" pour ce genre de plan d’aménagement.