Le chantier de l'espace Trianon, à Liège, va enfin pouvoir démarrer

Depuis plus d’un quart de siècle, le groupe Galère tente de reconstruire "quelque chose", à l’emplacement de ce que les vieux liégeois ont connu sous l’énorme enseigne du cinéma Crosly, au pied de la Sauvenière. Un projet de logements et commerces a fini par se dessiner, mais depuis des mois, il se heurte à des difficultés juridiques. Elles vont être levées ce lundi : une convention est soumise à l’approbation du conseil communal.

En vert, la muraille historique, en rouge le mur à consolider, au entre du litige - © Tous droits réservés

Mais qui doit supporter ces frais ? Pour la société Espace Trianon, maître d’œuvre, c’est la ville qui est propriétaire et qui doit payer. Pour l’administration communale, c’est le contraire. Pendant plus d’un an, des avocats se sont échangé des lettres recommandées, sans parvenir à un accord. De guerre lasse, un compromis a fini par intervenir. Le groupe privé accepte, à ses risques et périls, d’exécuter les travaux nécessaires, sans que ni l’un ni l’autre ne reconnaisse que le mur lui appartient. L’agence wallonne du patrimoine doit préciser les mesures de précaution à prendre pour la sauvegarde du voisinage historique de la parcelle. De quoi permettre enfin d’entamer la reconversion du site…