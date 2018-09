Le championnat de bûcheronnage s'est déroulé ce week-end à Ster

Le championnat de Belgique de bûcheronnage, c'était ce week-end à Ster. Nous étions sur place.

Abattre l'arbre le plus rapidement et le plus précisément possible

Au milieu des bois de Stavelot, chacun fourbit ses armes et tente de se concentrer. Les bûcherons professionnels rassemblés ici font chauffer leurs tronçonneuses avant l'épreuve décisive. Thomas Rensonnet, bûcheron professionnel: "On les fait tourner de manière à ce qu'elles soient chaudes, on regarde si la chaine est bien mise, bien tendue, et puis c'est bon, on peut passer à l'acte comme on dit".

"Il y a mon arbre qui a été désigné, tiré au sort. J'étais en train de préparer mon arbre pour pouvoir l'abattre" explique Claude Michiels, professeur de sylviculture à Ath. "On fait chauffer le matériel, on dégage un peu le passage, on choisit sa direction de chute. C'est une épreuve où on doit abattre le plus rapidement possible et le plus précisément possible son arbre".

C'est un événement que nous ne voulons absolument pas manquer

Ce professeur de sylviculture est venu du Hainaut pour se mesurer aux meilleurs de sa catégorie. Depuis 1966, les championnats de Belgique de bûcheronnage sont devenus une référence pour les métiers du bois: "Pour moi, c'est vraiment le plus beau concours, c'est pour ça qu'on prend la peine de revenir ici. C'est un événement qu'on ne veut absolument pas manquer".

Un concours très suivi. Mais couper les arbres est un art compliqué et il suffit parfois de peu de choses pour louper se cible. Dominique Charneux, ancien bûcheron: "On remarque que son bois est légèrement pourri, ce qui l'a fait légèrement dévier de sa trajectoire, et là il a pendu sur un autre bois qui avait une fourche à la pointe, donc il a eu très dur à le faire tomber. Il a déjà perdu beaucoup de temps avec le crochet. Heureusement, son bois a cassé, ce qui lui a permis de le mettre par terre".

La filière bois représente 18.000 emplois en Wallonie

Les meilleurs concurrents se sont retrouvés en finale ce dimanche, après les épreuves éliminatoires. Les autres ont profité de la foire commerciale pour échanger conseils et bonnes pratiques. Un tiers de la Wallonie est couverte de forêt et ils sont nombreux à vivre du bois dans notre région.

"Il y a 90.000 propriétés privées en Wallonie. C'est considérable" souligne Vincent Colson, de l'Office économique wallon du bois. "Et puis alors fatalement toute cette forêt-là, toute cette ressource-là génère pas mal d'activités économiques. On compte, pour toute la filière bois -de la plantation en forêt, l'entretien de la forêt, la gestion de la forêt, jusqu'au secteur des menuisiers par exemple-, on compte plus de 8000 entreprises et 18.000 emplois. C'est considérable en termes de poids économique aussi pour une région comme la nôtre".

D'autres démonstrations ont eu lieu tout le weekend.