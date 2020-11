Le "champagne" liégeois déjà en rupture de stock

C'était l'effervescence samedi dans le petit village de Heure-le-Romain (Oupeye). La coopérative Vins de Liège entamait une série de journées de ventes directes, des ventes néanmoins soumises aux règles sanitaires : réservations indispensables et livraisons sous forme de drive-in, des voitures qui se succèdent devant la coopérative et dans lesquelles le personnel dépose les caisses préparées dans les coffres des automobilistes. C'est sur que cela enlève toute convivialité, commente Alec Bolle, l'administrateur de Vins de Liège, mais notre magasin est trop petit.

Ruptures de stock pour plusieurs cuvées



Certaines cuvées notamment le vin effervescent sont déjà en rupture de stock. On a énormément de commandes qui partent cet après-midi, il y en a en fait 180, commente Alec Bolle. Chaque année, quand on sort nos effervescents, on propose aux gens de faire des pré-commandes, de réserver leurs bouteilles. Et cette année, en trois semaines, l'entièreté des bouteilles a été attribuée.