Le chœur d'hommes de Liège s'invite au concert de l'Armée Rouge

Ce samedi, à 20 heures, les chœurs de l’armée rouge seront en concert au Forum de Liège à l’occasion de leur 90ème anniversaire. Ce sera leur seule représentation en Belgique. Pour se faire, le chœur d’hommes de Liège aura l’honneur de chanter deux des puissants chants russes avec l’armée rouge. Philippe Bodart, président du chœur, voit les russes comme une des grandes références mondiales. Cette collaboration est un véritable événement pour eux qui va les pousser à se surpasser.

La langue est une barrière mais la difficulté est surmontée grâce au travail fourni. “Il faut se débrouiller, essayer de comprendre, se faire traduire le texte. On doit vivre ce qu’on est en train de chanter. C’est compliqué mais au bout d’un moment ça devient phonétique. Il faut intégrer, mémoriser et restituer avec la musique en plus. C’est du travail à la maison.”

Le chœur d’hommes de Gretry a eu 140 ans l’année dernière, soit 50 de plus que l’armée rouge. Philippe Bodart s’en amuse: “On va essayer de ne pas trop les brimer ces petits jeunes.” Une belle manière de refêter ça et de vivre un concert inoubliable.