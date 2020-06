Le Centre Touristique de la Laine et de la Mode a rouvert ses portes

Les musées rouvrent leurs portes, en prenant bien sûr les précautions d’usage en matière sanitaire. C’est le cas à Verviers du Centre Touristique de la Laine et de la Mode.

Il y a quelques surprises sur le parcours

Installé depuis 21 ans dans une ancienne manufacture textile située dans le quartier de Hodimont. Ce musée nous replonge dans le passé industriel textile de Verviers. Mais que peut-on y voir ? Petite visite avec Michèle Corin, la directrice du musée : "C’est un parcours qui se fait généralement avec un audio guide. On est plongé dans l’histoire de l’industrie verviétoise du 19e siècle. On démarre en Australie. Il y a des laines qui venaient d’Australie pour être lavées à Verviers. Puis, on va se retrouver dans le bureau du marchand de ploquettes. Ensuite, on passe sur les différents processus du traitement de la laine. En fin de course, il y a un petit passage dans l’atelier du tailleur. Il y a quelques surprises pendant le parcours".