Le centre public d'action sociale d'Ans, pourvoyeur de main-d'œuvre au noir

C’est une phrase assassine dans un rapport d’inspection menée par le ministère de l’intégration sociale : "votre centre, dans le cadre d’une demande de subsides, déclare qu’il octroie une prime de 1€ brut/heure à des bénéficiaires lors d’un stage professionnel non rémunéré. Vous n’avez pas le statut d’opérateur de formation, ces stages pourraient être considérés comme du travail non déclaré, et vous risquez une sanction pénale".

Ce que cette mise en garde recouvre, ce sont les modalités d’application de l’article 60 d’une loi qui, depuis les années septante, permet à un bénéficiaire du revenu d’insertion de travailler, essentiellement dans des services publics, pendant le temps nécessaire à retrouver des droits aux allocations de chômage. Evidemment, il n’est pas inutile de vérifier si l’usager convient à l’emploi qui est proposé. Du côté d’Ans, cette "période d’essai" a pris la forme d’un stage quasiment bénévole, qui, pour les autorités de tutelle, est tout simplement illégal. C’est la conclusion de visites de contrôle, menées entre janvier et mars dernier. Même si une dizaine de personnes seulement sont concernées, annuellement, le centre public d’action sociale de la localité a donc été prié de revoir ses pratiques, et sans délai. Ce qui a été fait : désormais, un contrat à durée déterminée, en bonne et due forme, est signé. Selon les responsables, d’autres villes et communes seraient concernées…