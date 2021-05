Le Centre Hospitalier Reine Astrid de Malmedy a 60 ans

Le 6 mai 1961, il y a tout juste 60 ans, la Reine Fabiola était à Malmedy pour y inaugurer la Clinique Reine Astrid. Malmedy avait successivement abrité trois hôpitaux depuis le début du 19ème siècle. Le dernier, l'hôpital Saint-Joseph, ne répondait plus aux besoins, il ne pouvait accueillir que 35 patients. Il a donc été remplacé en 1961 par la Clinique Reine Astrid, aujourd'hui le Centre Hospitalier Reine Astrid de Malmedy. Le plus gros employeur de la région malmédienne Ce Centre Hospitalier dépend de la Ville et de son CPAS. Il fait partie du réseau du CHU de Liège. Il totalise 151 lits et, avec ses 280 équivalents temps plein, hors médecins, il est le plus gros employeur de la région malmédienne. Stephan Dubois, le directeur général du CHRAM, nous a fait visiter les lieux: "Une nouvelle aile a été construite en 1982. Elle accueille les services de médecine, chirurgie, gériatrie, maternité et pédiatrie" explique-t-il.

Le CHRA est le plus gros employeur de la région malmédienne. - © RTBF - Martial Giot Avec une patientèle qui ne se limite pas à Malmedy ou aux communes limitrophes: "Nous touchons un hinterland plus large, beaucoup de patients sont issus des communes germanophones, et il y a des services comme la pédiatrie où nous avons un pôle assez développé, et où nous recrutons des patients venant de plus loin".

Au total, l'hôpital dispose de 151 lits. - © RTBF - Martial Giot De nombreux projets pour moderniser l'hôpital Le service de gériatrie a été entièrement rénové et remis aux normes en avril 2019. Et les projets sont nombreux: "Nous avons la rénovation ou un nouveau quartier opératoire et un nouveau service de soins intensifs, un agrandissement de la dialyse, et nous attendons notre agrément pour recevoir une résonance magnétique nucléaire. Cela nécessitera des travaux d'importance mais ils nous permettront de moderniser l'hôpital de jour".