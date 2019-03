Le centre fermé de Vottem a 20 ans : les visiteurs de détenus témoignent

Le centre fermé de Vottem a vingt ans tout juste. Un centre où sont incarcérés des étrangers en situation irrégulière sur le territoire belge. Alain Grosjean et Amélie Feye sont les uniques visiteurs accrédités auprès du centre. Lui, depuis 12 ans, elle depuis 2 ans.

« On est les seuls citoyens à pouvoir entrer dans le centre », résume Amélie Feye. Elle et son collègue, Alain Grosjean, remplissent cette mission pour le compte de l’association liégeoise Point d’appui, une ASBL clairement opposée au système des centres fermés. Ces deux visiteurs ne se cantonnent pas au parloir, mais côtoient les détenus à l’intérieur même du bâtiment.

Ils revendiquent un rôle d’observateur au sein du centre. « Une des priorités de notre travail, c’est de vérifier si les droits fondamentaux des personnes sont bien respectés, d’être attentifs aux éventuels abus et de les dénoncer », détaille Alain Grosjean. Les deux visiteurs s’assurent par exemple que les détenus ont bien accès à un avocat, que les délais de détention ou de mise à l’isolement ne sont pas dépassés, qu’ils ont accès à des soins médicaux si nécessaire.

Avec les années on a créé un climat de confiance

Principal point noir selon les deux visiteurs : les détenus vulnérables, ceux qui souffrent de problèmes de santé, physique ou mentale. « Le personnel n’est pas formé pour ce genre de cas », estime Alain Grosjean. « Ces personnes ne devraient pas se trouver en centre fermé mais dans un lieu où ils pourraient recevoir des soins adéquats ».

Lorsqu’un manquement est constaté, celui-ci est signalé à la direction, « qui en général réagit assez vite », reconnaissent les deux visiteurs. « Avec les années, on a créé une relation de confiance tant avec la direction qu’avec les assistants sociaux », témoignent-ils.

On ne ressort pas indemnes de nos visites

Mais pas de quoi leur faire oublier leurs convictions. « Utiliser la détention pour des personnes qui n’ont commis aucun délit et qui cherchent simplement une vie meilleure, je trouve ça très interpellant », estime Alain Grosjean. Et c’est bien ce sentiment d’injustice qui a poussé l’ancien boulanger à s’engager il y a douze auprès des détenus du centre fermé.

Un engagement pas toujours simple à assumer. « Je crois qu’on ne ressort pas indemnes de nos visites », reconnaît Alain Grosjean. Il témoigne : « on essaye d’être à la fois humain et d’avoir du recul pour être efficace. Mais j’avoue être parfois sorti du centre avec les larmes aux yeux. Il y a des situations qui nous touchent plus particulièrement. Des séparations de familles ou des personnes en mauvaise santé. On se sent parfois impuissants ».

Dans notre mission, il y a aussi un rôle de lobbying

Amélie Feye, qui côtoie les détenus du centre depuis deux ans explique qu’elle se sent souvent « révoltée » en sortant de ses visites. Une révolte qu’elle compte mettre à profit pour faire changer les choses. « Dans notre mission, il y a aussi un rôle de lobbying. On essaye de trouver les arguments pour faire évoluer favorablement les pouvoirs publics ».