Le centre culturel turc de Herstal n'a plus de permis d'urbanisme

Lorsqu'une fondation religieuse turque a racheté les anciens établissements Forir, voici douze ans, son projet de centre culturel et récréatif s'est heurté à l'hostilité de plusieurs voisins. Une pétition a circulé contre les deux minarets, envisagés au départ pour la partie du site consacrée à une mosquée. Les plans ont alors été modifiés, les autorisations ont été accordées, mais, sur recours d'habitants du quartier, le ministre a annulé le permis: le prétexte invoqué, c'est que la dépollution de l'ancienne usine n'aurait pas respecté les principes de précautions des décrets wallons. Le conseil d'état a pourtant cassé cette décision, et le centre culturel a donc pu s'installer et commencer à fonctionner. Ce qui n'a pas découragé un opposant, qui s'est à nouveau tourné vers le conseil d'état, cette fois sur base d'un nouvel argument: les nuisances sonores.

Le bâtiment se situe, en effet, en intérieur d'ilôt dans une zone d'habitat. Et la cour du centre culturel turc donne sur l'arrière des jardins des maisons des alentours. Or, l'étude de bruit n'a pas suffisamment examiné les propagations sonores dans toutes les directions. Les magistrats ont été convaincus, et ils viennent d'annuler le permis.

Du côté de l'administration communal herstalienne, c'est la surprise. Du côté du centre culturel turc également. Mais une nouvelle demande devrait très rapidement être introduite pour régulariser la situation, sur base d'une fréquentation revue à la baisse, conformément à l'utilisation actuelle des anciens établissements Forir, nettement en retrait par rapport aux ambitions initiales des promoteurs.....