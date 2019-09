Le centre culturel de Seraing rend hommage au festival de Woodstock

Le centre culturel de Seraing rend hommage au plus grand festival de tous les temps: le festival de Woodstock, qui célèbre ses 50 ans.

Le festival s'appelle "50 nuances de Woodstock". Christian Lassaux, le directeur du centre culturel, était l'invité de la rédaction de Liège ce mardi matin. "Pour les jeunes d'aujourd'hui, Woodstock a été un moment charnière, que ce soit par rapport à certaines idées ou volontés qui étaient mises en évidence par les participants et les organisateurs, mais également aussi, ça a marqué le monde musical de par la qualité et l'extravagance que le festival a présenté au public" explique le directeur.

Au programme du festival, notamment, une soirée entièrement dédiée à Nina Simone, la célèbre chanteuse des années 60. Pourquoi ce choix? "Le choix de Nina Simone nous est apparu important pour sortir un tout petit peu du festival en tant que tel puisqu'elle était en effet une activiste importante au niveau des droits civiques" répond Christian Lassaux. "Et cette opportunité par rapport à Nina Simone, c'était aussi pour permettre de présenter quelque chose de beaucoup plus large que simplement les trois journées de festival. Pour nous, c'était l'opportunité, au départ d'un spectacle qui se présentera en anglais -dont le titre est "Black is the color of my voice"-, de pouvoir présenter tout ce qui s'est passé autour, parce que Woodstock n'était pas simplement que le festival, c'était aussi un grand mouvement citoyen".

Le festival accueillera également un journaliste de la RTBF, Marc Ysaye. Avec Mister Cover, ils plongeront le spectateur dans un autre univers emblématique, indissociable de Woodstock, celui de la culture hippie.

