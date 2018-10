Le CDH fléronnais élimine son bourgmestre, Roger Lespagnard

C'est finalement Thierry Ancion, un "jeune" (quinquagénaire quand même) qui va être proposé au mayorat par le groupe des intérêts communaux, un cartel composé de démocrates humanistes, d'indépendants et de réformateurs. Il éjecte de la sorte l'actuel bourgmestre, et tête de sa liste pour le scrutin d'octobre, Roger Lespagnard.

Ce dernier ne cache pas qu'il a été allègrement poussé vers la sortie: "C'est avec la section fléronnaise de mon parti que j'ai rencontré des problèmes; je reste CDH, au niveau fédéral, plus vraiment au niveau local. J'avais déjà hésité à me présenter aux élections, parce que je sentais des réticences. Mais après une assemblée où j'avais évoqué mon retrait, j'ai été incité à rester. J'ai accepté, et ma présence en premièrer place a actée dans un document avalisé par les responsables d'arrondissement du CDH et du MR... Au fil des semaines, j'ai perçu des pressions de plus en plus fortes., mais en sens inverse. J'en ai été estomaqué... Je ne veux pas être un général qui doit livrer bataille contre ses propres troupes!"

L'ancien décathlonien a donc décidé de s'effacer, à contre coeur: "C'est vrai que j'ai 72 ans. Mais j'aurais parfaitement pu prolonger; je me sens en parfaite santé, à part un peu d'arthrose, consécutive à ma carrière d'athlète...."