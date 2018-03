Le cdH de Verviers présente les quatre cinquièmes de sa liste

29 candidats pour 37 sièges à pourvoir, les centristes verviétois ont présenté ce samedi midi une première mouture incomplète de leur future liste électorale. Sans surprise, elle sera emmenée par l'ex-bourgmestre Marc Elsen, 58 ans et actuel conseiller communal. Il sera suivi de Cécile Ozer, cheffe de groupe cdh au conseil communal, de Claude Orban, échevin, de Manon Jamez, 24 ans, étudiante et nouvelle venue en politique. Ensuite, arrivent Bernard Piron, échevin, Emma Bellefontaine, conseillère CPAS, Jean-François Denis, enseignant et conseiller communal, Dorine Bokadji, étudiante, Bernard Carton, enseignant et conseiller communal. A la treizième place, un nouveau venu, connu dans le monde sportif, Tarik Moukrine.

Les absents : le clan Pitance

Le grand absent de cette liste, c'est le premier échevin Benoît Pitance. Il était candidat tête de liste, mais il a été coiffé sur le poteau par l'ex-bourgmestre Marc Elsen. Benoît Pitance avait ensuite annoncé que des projets familiaux allaient le tenir éloigné de Verviers et qu'il ne se présenterait donc pas aux élections de 2018. La présentation de la liste ce midi à Verviers s'est faite en son absence. Melchior Wathelet Junior, deuxième en voix en 2012 a quitté la politique et ne sera pas présent sur la liste, de même que la présidente du CPAS Martine Renier. Les conseillers communaux Céline Gilson et Dimitri Greimers ne se représentent pas.

Au petit jeu des statistiques, on remarque qu'il semble toujours plus facile de trouver des hommes candidats que des femmes : ils sont seize, elles sont treize. De vingt à soixante ans, les âges se répartissent de manière presqu'égale. Trois candidats ont plus de soixante ans et un seul moins de vingt. Quant aux anciens villages et quartiers, c'est Heusy qui a fourni le plus de candidats (7), suivi de Verviers-centre (6), viennent ensuite Stembert (4) et Mangombroux (3). Les Hougnes, Polleur, Ensival et Petit-Rechain donnent chacun deux candidats et Lambermont un seul.