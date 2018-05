Le CDH de Liège présente sa liste

Le CDH de Liège a présenté sa liste de candidats pour le prochain scrutin communal. C'est Carine Clotuche, 50 ans, qui emmènera les centristes liégeois en octobre prochain. Elle sera suivie de Benjamin Bodson, 27 ans et Sarah Pierre, 29 ans. La ministre Alda Greoli est neuvième candidate, entourée des députés Michel de Lamotte, 63 ans, huitième candidat et Benoît Drèze, soixante ans dixième. L'inoxydable échevin Michel Firket, 70 ans, poussera la liste depuis la quarante-neuvième et dernière place. Interrogés à propos de leur programme, les centristes liégeois ont répondu qu'il était en cours d'élaboration et qu'ils le feraient connaître lors d'une prochaine communication.